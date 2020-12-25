Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"
25.12.2020 11:27
Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"
Aralık, Selçuk, Ocak, KPSS, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak' - Son Dakika
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