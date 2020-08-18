Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:11

Kaynak: İHA

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