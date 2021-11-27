Üye Girişi
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Samsun'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Samsun'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

27.11.2021 20:36
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Samsun'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda Bakanlıklarına intikal ettiği andan itibaren konunun bir şekilde tarafı olduklarını belirterek, "Başak Cengiz örneğinde olduğu gibi rastgele olmuş olaylarda da hemen konunun emniyet güçlerine, kolluğa ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda Bakanlıklarına intikal ettiği andan itibaren konunun bir şekilde tarafı olduklarını belirterek, "Başak Cengiz örneğinde olduğu gibi rastgele olmuş olaylarda da hemen konunun emniyet güçlerine, kolluğa ve yargıya intikal etmesinden, öğrendikten sonra konuya dahil oluyoruz ve başından sonuna takip ediyoruz." dedi.

Bakan Yanık, Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra Samsun Çocukevi ve Çocuk Destek Merkezi ile Samsun Huzurevi'ni ziyaret eden Yanık, ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz cinayetinin herkesi çok etkilediğine işaret eden Yanık, "Davayı başından beri takip ediyoruz. Aileyle doğrudan temas içerisindeyiz. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda soruşturma aşaması devam ediyor. Biz de dava açılar açılmaz Bakanlık olarak müdahalede bulunacağız. O süreci zaten takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başak Cengiz cinayetinin görüntülerinin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili de şikayetlerini yaptıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Bu görüntülerin kamuoyuna izletilmemesi gerekiyordu. O görüntüler normal şartlarda çok mahrem görüntüler. ya emniyettedir ya savcılık dosyasındadır. Dolayısıyla bir şekilde ihmali olan kamu görevlileri varsa onların da gerekli soruşturmadan geçmesi için suç duyurusunda bulunduk. Yine o dosyada başkaca ihmal ve kusuru olanlarla alakalı da yine hukuki haklarımızı, şiddet mağdurlarının bir hak savunuculuğu yapan Bakanlık olarak onlarla ilgili de gerekli işlemleri yapıyoruz, yapacağız. Önümüzdeki süreçte bir parça soruşturmanın ilerlemesini bekliyoruz. O süreçte Başak Cengiz ve diğer şiddet mağdurları, hepsini takip ediyoruz. Bunu kamuoyunun bilmesini çok isterim. Kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda Bakanlığımıza intikal ettiği andan itibaren biz konunun bir şekilde tarafı oluyoruz. Başak Cengiz örneğinde olduğu gibi rastgele olmuş olaylarda da hemen konunun emniyet güçlerine, kolluğa ve yargıya intikal etmesinden, öğrendikten sonra konuya dahil oluyoruz ve başından sonuna takip ediyoruz. "

Bakan Yanık, konunun adli yönü dışında mağdurların çevresinde örselenme yaşayan çocuk veya yetişkin kadın ve erkeklere yönelik de psikodestek hizmetler yaptıklarına dikkati çekti.

Şiddet olaylarının hiç yaşanmamasını arzu ettiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Nitekim kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor ve bu işi tümüyle toplumdan kazıyabilmek için uğraşıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki böyle bir sosyal durum toplumun bütün taraflarının ortak mücadelesiyle, ortak bir tavrıyla aile, komşu, kamu kurumları, eğitim kurumları, sağlık kurumları, yargı kurumları, akla gelebilecek bütün tarafların beraber hareket etmesi, beraber tavır geliştirmesiyle mümkün olacak bir mücadeledir. Bakanlık olarak kendi sorumluluk kısmımızı yerine getirirken kamuoyu bilinci de geliştirmeye, kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturulması, bir tavır geliştirilmesini sağmaya çalışıyoruz."

Bu konuda medyanın önemli bir paydaş olduğunu, şiddetin engellenmesi ve yayılması konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Yanık, sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket eden tüm medyaya teşekkür etti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yanık, şunları söyledi:

"Müslüme 3,5 yaşında küçük bir kardeşimiz. Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de en başından, konuya vakıf olduğumuz dakikadan itibaren o konuda yapılması gereken her türlü adımı atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi kurum korumasına aldık. 18 yaş altı iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve anne olmak üzere kurum korumasına aldık. Süreci takip ediyoruz. Kamu davası açıldığında sorumu ya da sorumlular kim çıkacaksa, henüz daha soruşturma devam ediyor. Dava açıldığında müdahil olacağız ama olayın yan birtakım görüntüleri var, birtakım örüntüleri var. Orada da sorumlu ya da sorumlular, mağdur ya da mağdurlar her kimse, sorumlular hakkında hukuki süreç, mağdurlar hakkında korunma, psikososyal destek, her ne varsa bunları da eksiksiz yerine getireceğiz."

Bakan Yanık'a ziyaretlerinde Vali Zülkif Dağlı ile kurum yetkilileri eşlik etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Samsun'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi 20:25 Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Son Dakika Haberleri
20:33 Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
20:09 İzmir'de vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı
19:57 Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı
19:47 Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü
19:27 Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi
19:19 Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak
18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
18:15 Kılıçdaroğlu'nun "Mitingimizi yapacağız, herkes görecek" çıkışına Bakan Soylu'dan cevap
18:13 Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
17:44 Beşiktaş-Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin         
20:33
Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı paylaşım duygulandırdı Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı paylaşım duygulandırdı         
20:12
Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı         
17:14
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu? Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?         
09:26
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 20:40:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Samsun'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement