Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Anadolu Diriliş ve 15 Temmuz Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Murat Burçak ile görüştü.

Bakan Yanık, Twitter hesabından, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar, Anadolu Diriliş ve 15 Temmuz Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Burçak ve beraberindeki heyetleri, Bakanlık'ta ayrı ayrı kabul ettiği görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Şehitlerin emaneti olan yakınları ve gaziler için Türkiye'yi güçlü ve müreffeh kılmanın görevleri olduğunu vurgulayan Yanık, "Şehitlerimizin emaneti ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle ihtiyaçları için çözüm üretme konusunda, her daim istişare içerisindeyiz." ifadesini kullandı.