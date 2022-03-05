Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

05.03.2022 07:24
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstihdam, Gazete, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika


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