Son dakika haberleri... AK Parti Balıkesir milletvekili Canbey kaza geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... AK Parti Balıkesir milletvekili Canbey kaza geçirdi

01.03.2022 16:45
Son dakika haberleri... AK Parti Balıkesir milletvekili Canbey kaza geçirdi

Son dakika haber... - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Ankara'ya dönerken trafik kazası geçirdi.

- AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Ankara'ya dönerken trafik kazası geçirdi. Canbey maddi hasarlı kazadan yara almadan kurtulurken sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'den Ankara'ya doğru Volkswagen Passat marka aracıyla Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yağıştan kayganlaşan yolda tıra yandan çarparak kaza yaptı. Aracını kendi kullandığı öğrenilen Canbey'in kullandığı araç kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Canbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ömer Kantarlıoğlu/İHA)

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi

Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, Polatlı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AK Parti Balıkesir milletvekili Canbey kaza geçirdi - Son Dakika


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