AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

ANKARA - AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.