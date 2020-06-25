Son dakika haberi | AK Parti'den sokak hayvanları için basın açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | AK Parti'den sokak hayvanları için basın açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi.

Sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi.

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Karabük hayvan barınağındaki basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasını sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla yaptıklarını belirten Öksüzoğlu, şöyle konuştu:

"Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek 'Yaratılanı severim yaradandan ötürü' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız."

Öksüzoğlu, sahipsiz hayvanların yaz mevsiminde yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiğini ifade ederek, "Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar." dedi.

Vatandaşlara sokak hayvanları için kapılarının önüne bir kap su ile bir kap mama bırakmasını öneren Öksüzoğlu, çağrılarına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AK Parti'den sokak hayvanları için basın açıklaması - Son Dakika

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