AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süre önce rahatsızlanan Tataroğlu'na, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedavisine hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam edilen Tataroğlu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten evli ve 3 çocuk babası Tataroğlu'nun cenazesi, Tavas Hırka Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Kovid-19'dan öldü - Son Dakika