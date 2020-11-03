Son dakika haberi! AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak, koronavirüse yakalandı
03.11.2020 09:46
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.
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