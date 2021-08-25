Son dakika haberi... AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İba, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme fırsatı yakaladı.

Erdoğan'a Edirneliler'in selamını ileten İba, çiftçilerin dilek ve temennilerini de iletti.

Görüşme sonrası İba, Erdoğan'a çeltik demeti yüklü minyatür talika armağan etti.

Ankara'da bulunduğu sırada İba ve beraberdeki İl Başkan Yardımcıları Aydoğan Akıncı, Halil Gümüş, Turan Girgin, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, İpsala Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Yavaş, İpsala Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hasan Önalan ve çeltik üreticilerinden oluşan heyetle, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ve Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Ankara ziyaretlerinin özellikle üretici anlamında çok verimli olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde, TMO'nun yeni hasat dönemi öncesinde fiyat açıklamasını, bu dönemde de çeltik alımı yapmasını, çeltikte gümrük vergilerinin indirilmemesi konusunu da aktardıklarını ifade eden İba, ayçiçeği üreticilerinin gümrük vergisiyle ilgili taleplerini ilettiklerini söyledi.

Çiftçiler adına çok mutlu olduklarını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin topraklarını alın teri ile işleyen değerli çiftçilerimiz ile her fırsatta bir araya gelip istek ve taleplerini dinliyor ve çözüm önerileri noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu kapsamda bölgemizdeki ayçiçeği ve çeltik üreticilerimizin taleplerini iletmek adına çıkmış olduğumuz Ankara yolculuğumuzda Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay'ı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'i ve TMO Yönetim Kurulu Başkan Güldal'ı ziyaret ettik.

Bu yıl çeltikte piyasada yeterince mal olduğundan dolayı, gümrük vergilerinin indirilmemesi talebimizi ilettik. Talebimiz olumlu karşılandı. Çiftçilerimiz adına çok mutluyuz. Ayrıca Başkanımızdan TMO'un hasat öncesi fiyat açıklayacağını ve sezon boyunca mal alacağının bilgisini aldık. Mahsulümüz çiftçimize bereketiyle gelecek, Ofis çiftçimizin dostu olmaya devam edecek."