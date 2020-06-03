Son dakika haberi | AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İpsala'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi | AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İpsala'ya ziyaret

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala ilçesini ziyaret etti.

Son dakika haberi | AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İpsala'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala ilçesini ziyaret etti.

İba, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmu?'u ziyaret ederek pandemi süreci ve ramazan ayında yapılan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılacak çalışmaları İlkdoğmuş ve ilçe yöneticileriyle birlikte planlayan İba, teşkilatın geçmiş bayramını da tebrik etti.

İba, ilçe pazarını ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

İba, ayrıca Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, İl Genel Meclisi Üyesi Secaattin Uyur ve muhtarlarla ile DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret ederek sulama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AK Parti, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İpsala'ya ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

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