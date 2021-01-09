Son dakika haberi! AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Lortoğlu, destekler hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Lortoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, çalışan, işveren ve esnafı rahatlatacak destekler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Lortoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, emekliliğe hak kazanmış fakat prim borcundan dolayı aylık bağlanamayan Bağ-Kur'lu vatandaşların, birikmiş prim borçları için kamu bankalarından uygun koşullarda kredi kullanıp emekli olabileceklerini bildirdi.

KDV ve stopaj indirimlerinin süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını anımsatan Lortoğlu, şunları kaydetti:

"Hem gelir kaybı hem de kira desteği başvuruları başladı, sürüyor. Kısa çalışma ödeneğe başvuru ve yararlanma süreleri uzatıldı. Devletimiz milletinin yanındadır. Her hal ve şartta vatandaşını yalnız bırakmayan devletimiz, milletini yine yalnız bırakmamıştır. Olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, sosyal devlet anlayışı ile vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam etmektedir."