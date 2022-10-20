Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

20.10.2022 19:37
Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. - CEBRAYIL

Kaynak: İHA
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Binali Yıldırım, Azerbaycan, AK Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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