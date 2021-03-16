AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanlığı bırakacağı iddialarına ilişkin, "En ufak bir ihtimal söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımız bizim hareketimizin doğal lideri aynı zamanda Genel Başkanımız." dedi.

Kandemir, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında partisinin 7. Olağan Büyük Kongre'sine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yaşanacak değişikliklere yönelik soru üzerine Kandemir, "Genel Başkanımız bir çalışma yapıyor, Cumhurbaşkanımız tüm toplumu kuşatan bir kadroyla çıkacak muhakkak toplumun huzuruna. 2023 bir kader seçimi, gerçekten de öyle. Yani şöyle bir adım geriden baktığımızda çevremizde yaşananlar, dünyada yaşananlara, Türkiye'nin kendi içerisindeki tartışmalara baktığımızda 2023'ün bir kader seçimi olduğunu zaten hep beraber görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK listesi için titiz bir çalışma yapacağını belirterek, "İnşallah 24'ünde görmüş olacağız ve evet işte bu kadro Türkiye'yi 2023'e, 2024'e taşıyacak kadrodur diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüzük Komisyonu çalışmalarına ilişkin soruya Kandemir, şu yanıtı verdi:

"İçeride arkadaşlarımız çalışıyorlar ilgili genel başkan yardımcılarımız, biz de katkı veriyoruz. Her kongremizde bizim tüzük tadilleri olur. Çok dinamik bir kadro AK Parti kadrosu, ekibimiz dinamik bir ekip, her gün yeni şeylerle karşılaşıyoruz haliyle. Tüzükle ilgili AK Parti'nin kendi iç dinamikleri, yapısal teşkilatlanma modeliyle ilgili mutlaka revizyonlara ihtiyaç oluyor. Yani Türkiye 20 sene öncesinin Türkiyesi değil, sosyoloji, yaşadıklarımız ve başımızdan geçenler bize yeni takviyeler ihtiyacının var olduğunu gösteriyor. Biz de bu bağlamda mutlaka tüzüğümüzde de yenilenme yapacağız, bazı hususlarda çalışıyoruz bunun üzerinde. Henüz Cumhurbaşkanımıza arz etmedik."

Kandemir, kongrede genel başkanvekilliğinin kaldırılmasıyla ilgili soru üzerine, "Şu anda devam edecek olarak biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama bunlar dinamik tartışmalar parti içerisinde. Biz ilgili genel başkan yardımcılarımızla partimizin teşkilatlarından gelen talepler var, onları da masaya koyuyoruz, bunların tamamını bir paket halinde Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Onunla istişare ettikten sonra uygun görülenleri delegelerimizin 24 Mart'ta oylarına sunmak üzere kongre gündemine getireceğiz. Fakat bu hususta değişiklik talebi gelmiş değil doğrusu ama üzerinde tartışıyoruz, bütün meselelerimizi konuşuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrede AK Parti Genel Başkanlığı'na aday olmayacağına dair iddiaların hatırlatıldığı Kandemir, "En ufak bir ihtimal söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımız bizim hareketimizin doğal lideri, aynı zamanda Genel Başkanımız hem parti teşkilatlarımızın hem partimizin en büyük gücü ve bizim ilhamımız, bir yanıyla en büyük gücümüz, aynı zamanda ilhamımız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanlığında bizim daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz ve başaracak çok hedefimiz var önümüze koyduğumuz. Yani bunların tabii nereden doğduğunu hiç bilemiyorum ama asla böyle bir şey söz konusu değil." karşılığını verdi.

"Biz hep birlikte Türkiye'yi inşa ediyoruz"

Kandemir, kongreye davet edilen siyasi partiler ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bir taslak içerisinde siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz ilgili genel başkan yardımcımız üzerinden bütün partilere daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi kongrelerimize davet ediyoruz. Bu siyasetin hem nezaketi hem de kuşkusuz bizi güçlendiren şeyler. Biz hep birlikte Türkiye'yi inşa ediyoruz. Hepimizin Türkiye ile ilgili beklentileri, heyecanları var. Siyasi partiler birbirinin rakibi düşmanı değiller kuşkusuz. Dolayısıyla siyasi partilerin var olması kongrelerde, demokrasimiz açısından çok güzel bir görüntü. Onun için biz arzu ederiz bütün siyasi partilerin temsilini, davet ettiğimiz siyasi partilerimizin temsilini bu manada önümüzdeki günlerde bir hafta var kongremize siyasi parti temsilcilerini davet edeceğiz. Hangi seviyede, kimler üzerinden katılacaklarını siyasi partiler kendileri karar veriyorlar. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisinin, Cumhur İttifakı'mızın ortağının kongresinde olacağız. Biz ilgili Genel Başkan Yardımcısı Semih Bey'le de süre içerisinde zaman zaman istişare ettik. Çok coşkulu, çok heyecanlı bir kongre hazırlığı yaptılar onlar da. Biz de onların bu düğününe giderek, bizzat ben de orada bulunarak eşlik edeceğim ve şahitlik edeceğim. Şimdiden onlar açısından da hayırlı olmasını diliyorum."