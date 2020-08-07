Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi... - Son Dakika

"Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye'nin önü açıktır. BeratAlbayrakınYanındayız."

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 12:03

Kaynak: AA

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım