Üye Girişi
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması

30.08.2021 14:07
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'deki orman yangınları nedeniyle zarar gören evlerin yerine en hızlı şekilde yenilerinin yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'deki orman yangınları nedeniyle zarar gören evlerin yerine en hızlı şekilde yenilerinin yapılacağını söyledi.

Usta, AK Parti Mersin İl Başkanlığındaki basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenen alanlarda inceleme yapacaklarını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Mersin'de özellikle Aydıncık ve Silifke'de orman yangınları sonrasında ciddi zararlar meydana gelmiş durumda. Sadece evlerin değil tarım alanlarının da zarar görmüş olması hasarların tespit edilmesi ve bunların telafi edilmesi açısından çok kıymetli ve önemli. Afetin ilk olduğu andan itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 964 kişinin mağduriyetinin olduğunu tespit ettik. Toplam zarar olarak, 27 milyon 509 bin liralık Mersin'e ait bir hasar tespiti yapılmış durumda. 156 meskenin hasar gördüğü tespit edilmiş. Bunların içerisinde ağır ve hafif hasarlı olanlar var. Ağır hasarlı 55, yıkılmış olan da 48 mesken var."

Usta, zarar gören evlerin yerine yenilerinin yapılacağını belirterek, "İlk aşamada hızlıca planlanan şey ağır hasarlı ve yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılması. Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elbette ki en önemli husus yaşanacak evlerinin bir an önce teslim edilmesi. Bu amaçla yerleri tespit edilerek yenilerinin yapılmasına en hızlı şekilde başlanacak." diye konuştu.

Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliği içerisinde hareket ettiğini aktaran Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem arazi hasarlarının giderilmesi hem de evlerin yerlerine yenilerinin yapılması konusunda en hızlı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda işlemler yapılmış durumda. Projeler belirlendi, tespit edildi. Yıkılan yerlerin yerine köy eviyse köy evi şeklinde projeler belirlendi. Orman evleriyse bunların yapımı planlandı, eğer hayvanların barındığı bir ahırsa, barınaksa bunların nasıl yapılacağı tek tek tespit edildi, projelendirildi ve yapımlarına inşallah hızlı bir şekilde ihaleleriyle birlikte başlanacak. Burada temel hedef bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın tekrar eski evlerine, yaşamlarına, konutlarına dönmesi."

"Devlet olarak güçlü bir ülkeyiz"

Hasar tespiti çalışmalarına ilişkin olası itirazların da değerlendirileceğini dile getiren Usta, "Hasar tespit çalışmalarına ilişkin itirazların değerlendirilmesi sonrasında tespit edilen hasarların yapımına hızlıca başlanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Devlet olarak güçlü bir ülkeyiz. Kendi imkanlarımızla, hep birlikte yeniden, yıkılan ve bozulan ne varsa yapmanın ve düzeltmenin çabası içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, zarar gören ormanlık alanlarda ağaçlandırma yapılacağını vurgulayarak, bu bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Usta, tarım ve orman alanlarının korunması ve daha da geliştirilmesini hedeflediklerini anlattı.

Usta, sahadaki ziyaretlerin ardından oluşturulacak raporların, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

Sabotaj iddiaları

Bir gazetecinin, orman yangınlarındaki sabotaj iddialarını sorması üzerine Usta, şu yanıtı verdi:

"Soruşturmalar devam ediyor. Tespit edilen yerlerde açıklamaları bakanlıklarımız ve valiliklerimiz yapıyor. Burada da henüz soruşturma tamamlanmadığı için bekliyoruz. Eğer böyle bir sabotaj tespiti olursa yakalanacaktır, o konuda endişeniz olmasın. Ne olursa olsun, sonuçta bu orman yandıysa hepimizin yanmaması için çok daha bilinçli olmamız gerekiyor. Belki bir sabotaj amacıyla değil bir vatandaşımızın bir ihmali bile olabilir. O yüzden çok daha hassas ve dikkatli olmamız gerekir. Bu konudaki soruşturmalar eksiksiz, çok ciddi ve sıkı bir şekilde devam ediyor."

Toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Resul Kurt ile AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz da katıldı.

Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke ilçesinde de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması

Leyla Şahin Usta, Orman Yangınları, AK Parti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti 15:28 Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi 15:09 Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü 14:55 Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü
Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir 14:32 Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu 14:10 Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu 13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı 13:44 Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı 13:17 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı

Son Dakika Haberleri
15:30 Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar
15:27 Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti
15:01 Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı
14:57 Ünlü şarkıcıdan korkutan kaza! Kıraç, konser için sahneye çıkarken yere düştü
14:37 Son dakika haber: ABD'de sıcak hava ile rüzgarın birleşmesi alev hortumları oluşturdu! O anlar kaydedildi
14:34 Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu
14:32 Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir
14:29 Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar         
15:31
Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi         
15:12
Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı         
15:02
Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu         
14:35
Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı         
14:29
Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi         
13:58
Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada         
13:48
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler         
13:41
Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi         
13:14
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü         
12:37
Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti         
12:02
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 15:34:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement