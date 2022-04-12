Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti

12.04.2022 13:37
Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti

Son dakika habere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Işıklar ve Fatih Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Işıklar ve Fatih Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Usta ve Pekyatırmacı'nın vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinlediği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Bizler sürekli milletimiz ve hemşehrilerimizin yanındayız. Her fırsatta da bunu onları ziyaret ederek, dertlerini dinleyerek ve bu dertlere çözüm üretmek için çabalayarak gösteriyoruz. Ramazan bereketini de birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Usta, ziyaret esnasında vatandaşlardan aldıkları dualarla daha çok çalışmak için enerji topladıklarını vurguladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise AK Parti belediyeciliğinin daima milletle bir arada olmaktan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda onlarla bir araya gelmeye, onları dinlemeye, taleplerini çözmeye özen gösteriyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Konya Milletvekilimiz Leyla hanımla Işıklar ve Fatih Mahallemizde yer alan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek ramazan bereketini birlikte yaşadık. Ben başta Genel Başkan Yardımcımız Leyla hanıma, hemşehrilerimize ve tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum. Ramazan'ın güzelliklerle ve hayırla geçmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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Selçuklu, AK Parti, Konya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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