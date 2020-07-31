Son dakika haberi! AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin." dedi.

Turan, bayram namazını Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve vatandaşlar ile Sahil Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayramda namaz için farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini söyledi.

Turan, bir bayrama daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Biz Çanakkale'de bayram namazını her bayram farklı bir camide, farklı bir köyde, ilçede kılma adetimize devam ediyoruz. Bugün de Lapseki merkez de geçtiğimiz yıl ibadete açılan Sahil Camisi'nde vatandaşlarımızla kıldık. Cami çıkışında sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarımızla uzaktan da olsa bayramlaştık. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun, ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Dolayısıyla ülkemize milletimize zeval vermesin."