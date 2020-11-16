Son dakika haberi! AK Parti İl Başkanlığında aday sayısı yükseliyor - Son Dakika

Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığında kongre süreci ile birlikte aday sayısı artmaya devam ediyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin odak merkezinde yer alan eski ilçe başkanı Bilgehan Altaş, kamuoyu desteği ile adaylık sürecini başlattığını duyurdu.

"Kararlı adımlarla" adayım diyen eski ilçe Bilgehan Altaş, İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın aday olmayacağını açıklaması üzerine il başkanlığı yolunda toplumun her kesiminin desteğini alması ve parti tabanının da "evet" dediği isim olarak biliniyor. AK Parti'nin kuruluş kodlarının kamuoyunda dillendirildiği dönemlerde yandaş ve arkadaş çizgisi dışında yer alan partinin ana kademesinde ise tabanla barışık olduğu bilinen isimler arasında olan eski ilçe başkanı 3 kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıkmış yeni dönemde de parti tabanının desteği ile çıkar ilişkilerine son vermek istediğini belirtiyor.

Adaylık başvurusu ile birlikte açıklamada bulunan Altaş, "Bir hedef koyma, ufuk gösterme, daha sonra da o ufka ulaşmak için umut olmak geliyor. Umut olmak içinse samimiyet, güven ve adaletli olmak mutlaka gayretle çalışmak gerekiyor. Biz hep birlikte samimi, ulaşılır, güvenilir ve adaletli olacak gayretimizle şehrimize umut olacağız" dedi. - KIRŞEHİR