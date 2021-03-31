Son dakika haberi: AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den Kiraz Devlet Hastanesi açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den Kiraz Devlet Hastanesi açıklaması

31.03.2021 08:51
Son dakika haberi: AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den Kiraz Devlet Hastanesi açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 75 yataklı Kiraz Devlet Hastanesinin en kısa sürede yapımına başlanacağını ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 75 yataklı Kiraz Devlet Hastanesinin en kısa sürede yapımına başlanacağını ifade etti.

İlçeyi ziyaret eden Sürekli, ilk olarak bir süre önce bir odasında yangın çıkan hastanede inceleme bulundu.

Kiraz'a yapılması düşünülen 75 yataklı devlet hastanesi sahasını da ziyaret eden Sürekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hastane için ilgili bakanlığın ihaleye çıktığını hatırlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise imar planlarına dava açıp yürütmeyi durduğunu belirten Sürekli, "75 yataklı hastanemizin yapımına başlanamamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu 75 yataklı Kiraz Devlet Hastanesinin yapımını engelleme yönünde tutumunu tekrar buradan kınıyorum. Hem hastane geciktirilmiştir hem hastanenin yanında Kirazlılara yapılacak olan sosyal konutlarla ilgili bir gecikme yaşanmıştır, proje engellenmiştir. Bunun takipçisiyiz. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binalı Yıldırım geçen gün Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştüler. Büyükşehir'in bütün engellemesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız devreye girerek burada gerekli çalışmalar yapılacak. 75 yataklı Kiraz Devlet Hastanesi en kısa zamanda yapılmaya başlanacak ve faaliyete geçecektir." diye konuştu.

Sürekli Kiraz'ın ardından Ödemiş'te de vatandaşların taleplerini dinledi, üreticilerle sohbet etti.

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den Kiraz Devlet Hastanesi açıklaması - Son Dakika


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