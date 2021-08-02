Son dakika haberi... AK Parti'li Ali İhsan Arslan'dan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, yangınlar nedeniyle milletçe herkesin derin üzüntü içinde olduğu bu atmosferin provokasyonlara alet edilmesine, halkın birbirine düşürülmesine asla izin veremeyeceklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, sadece Türkiye'nin değil, başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde de peş peşe orman yangınlarının yaşandığını belirtti.

İnsanlığın, küresel ısınma, doğada yapılan tahribatlar ve ihmallerin bedelini ödediğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Aşırı sıcaklarla birlikte muhtelif ülkelerde yangınların sökün etmesi bunu gösteriyor. 1990'larda çokça zikredilmeye başlanan küresel ısınmanın doğru olduğunu, gaz salınımı, kimyasal maddeler, sanayi atıklarının arıtılmaması gibi pek çok bileşenin sellere, yangınlara, buzulların erimesine neden olduğunu artık tüm dünya açıkça görüyor. Nitekim bizler de ülkemizin kuzeyinde sel ve heyelan felaketleri, güneyinde orman yangınları, denizlerimizde müsilaj, insanlarda korona salgını ile mücadele ediyoruz. Doğa, adeta insanlıktan intikam alıyor."

Yangınların sadece küresel ısınmadan kaynaklanmadığını, ihmal ve kusurların da yangına yol açabildiğini, bazen bir sabotaj da olabileceğini vurgulayan Arslan, Türkiye'deki yangıların her birinin titizlikle incelendiğini bildirdi.

Ali İhsan Arslan, "Bir ihmal ya da bir fail söz konusuysa elbette ortaya çıkarılır. Yargı da gereken cezayı verir. Yangın çıkarmak, yangına sebebiyet vermek, sadece maddi hasardan ibaret değildir. Can kayıplarına sebep olan, doğa ve insanlık düşmanlığının göstergesi olan bu tür bir cürmün failleri elbette cezasız bırakılmaz. Yangınlar nedeniyle milletçe hepimizin derin üzüntü içinde olduğu bu atmosferin provokasyonlara alet edilmesine, halkımızın birbirine düşürülmesine asla izin veremeyiz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ırkçı söylemlerle fesat peşinde koşanların, etnik düşmanlığı körüklemeye çalışanların oyununa gelmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu tür ortamların terör örgütlerince de kullanabileceğine, toplumsal huzuru bozmak için etnik ayrışmanın körüklenebileceğinin unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Ali İhsan Arslan, şöyle devam etti:

"Doğa ve çevreyi korumak, tüm insanlığın meselesidir. Ülkemiz bazında konuşacak olursak, vatan toprağına nasıl hep birlikte sahip çıkıyorsak, 83 milyon olarak doğa ve çevreye hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Bu tür konuları bir siyaset malzemesi yapmanın, siyasi rakibi yıpratma umuduyla olayları çarpıtmanın, provokasyon peşinde koşmanın son derece yanlış olduğu ortadadır. Yaşanan yangınlar, insanlarımızın felaket anlarında tüm farklılıkları bir kenara iterek nasıl birbirinin yardımına koştuğunu bir kez daha gösterdi. Birlik ve beraberliğimizi bozmayı, insanlarımızı birbirinden ayrıştırmayı, bununla da yetinmeyip birbirine düşürmeyi hedefleyen provokasyonlara itibar etmemeliyiz."

Mültecilerle ilgili eleştirilere de değinen AK Parti'li Arslan, "Yabancıları, gençlerimizin işsiz kalmasının sebebi gibi göstermek, gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Suriyeliler veya Afganlar üzerinden ırkçı söylemlere başvurmak, siyasi rant elde etme umuduyla toplumsal huzuru dinamitlemekten başka bir şey değildir. Milletimiz bu hususta duyarlı olmalı, yabancı düşmanlığını körükleyenlere itibar etmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.