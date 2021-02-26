Son dakika haberi: AK Parti'li Doğruca'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na "toplu konut" tepkisi - Son Dakika

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar Beldeye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun, "80 hektarlık alana yapılması planlanan üniversite kampüsü ve toplu konut projesi planlarına yeniden itiraz edecekleri" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Doğruca, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede belirlenen 80 hektarlık alanın yarısının üniversite kampüsü, kalan kısmın ise konut, okul, sosyal tesis, yeşil alan ve sosyal donatı alanları için ayrıldığını belirtti.

Söz konusu alanla ilgili planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkartıldığını vurgulayan Doğruca, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun ise bu yeni plana da itiraz edeceklerini açıkladıklarını vurguladı.

Doğruca, şunları kaydetti:

"Karabağlar'ın üniversite kenti, dar gelirli vatandaşlarımızın da konut sahibi olmasına engel olamayacaksınız. Buradan Sayın Selvitopu'na tekrar sesleniyorum. Sayın Selvitopu, TOKİ'ye ait 80 hektarlık alanın dar gelirli vatandaşlarımıza konut sosyal donatı alanları, spor alanları, okul ve yeşil alan için ayrılmışken, bizler hayalini kurduğumuz 'üniversite kenti Karabağlar' için 80 hektarlık alanın bir kısmını TOKİ'den talep ettik. TOKİ tarafından uygun görülen talebimiz doğrultusunda 80 hektarlık alanın yarısı üniversite kampüsü ve kalan diğer yarısı ise konut, okul, sosyal tesis, yeşil alan ve sosyal donatı alanları için ayrılmış, plan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkartılmıştır."

İlçede yaşayan dar gelirli vatandaşların toplu konut beklediğini kaydeden Doğruca, "TOKİ, dar gelirli vatandaşlarımız için yapacağı ilk etapta 800 konut için 7 Ekim'de yazdığı yazı ile Karabağlar Belediyesinden görüş istemiştir. Belediye de buna istinaden 22 Ekim'de cevap yazmıştır. Ancak buna rağmen Belediye Başkanı 'TOKİ'nin yapacağı konutlardan habersiziz' demiştir. Bu bir siyasi hamle olup, Karabağlar'da yaşayan hemşerimize yapılacak en büyük ihanettir."