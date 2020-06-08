Son dakika haberi: AK Parti'li Gülaçar'dan teşekkür mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi: AK Parti'li Gülaçar'dan teşekkür mesajı

Son dakika haberine göre AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini bildiren herkese teşekkür etti.

Son dakika haberi: AK Parti'li Gülaçar'dan teşekkür mesajı, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini bildiren herkese teşekkür etti.


Osman Nuri Gülaçar tarafından yayımlanan mesajda, "Validemiz Nisfi Cihan Gülaçar'ın vefatı sebebiyle taziye dileklerinde bulunarak bizleri arayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a, son Başbakanımız Binali Yıldırım'a, tüm bakanlarımıza ve bakan yardımcılarımıza, önceki dönem bakanlarımıza, bizleri arayan mevcut ve önceki dönem milletvekillerimize, il valimize, AK Parti ailemize, belediye başkanlarımıza, yargı üyelerimize, tüm parti temsilcilerine, tüm STK temsilcilerine, kanaat önderlerimize ve bizleri acılı günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimizin son yolculuğu olan ebediyete yolculukta Rabbim bizden rahmetini esirgemesin. Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Pandemi sürecinden ötürü taziye kurmama kararı aldığımızdan bizleri anlayışla karşılayan ve kesintisiz bir şekilde arayan, sosyal medya platformları aracılığı ile taziye dileklerini ileten tüm dostlarımıza Gülaçar ailesi adına gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Osman Nuri Gülaçar, Milletvekili, AK Parti, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: AK Parti'li Gülaçar'dan teşekkür mesajı - Son Dakika

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