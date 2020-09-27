AK Parti'li Hamza Dağ, Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

AK Parti'li Hamza Dağ, Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin, "Devlet demeye dilimizin varmadığı bir terör devleti Azerbaycan'a sürekli saldırı içinde.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin, "Devlet demeye dilimizin varmadığı bir terör devleti Azerbaycan'a sürekli saldırı içinde. Yıllardır 'Suriye'de terör devleti kurmak istiyorlar' dediğimiz şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? 'İsrail terör devletidir' dediğimiz daha iyi anlaşılmıyor mu?" dedi.

Beydağ Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Dağ, Türkiye'nin haksız olduğu için değil, mazlumların ve kendisinin hakkını savunduğu için problem ve sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Libya'da, Sudan'da, Somali'de, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de verilen mücadelenin bugünün meselesi olmadığını vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

"Birkaç gündür bölgemizde bir sorun yaşanıyor. Uzun süredir devam eden bir sorun aslında. Bugün sıcak çatışmalara girildi. Devlet demeye dilimizin varmadığı bir terör devleti, Azerbaycan'a sürekli saldırı içinde. Yıllardır 'Suriye'de terör devleti kurmak istiyorlar' dediğimiz şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? 'İsrail terör devletidir' dediğimiz daha iyi anlaşılmıyor mu? 'Ne işimiz var Suriye'de' diyenlerin şimdi bunu daha iyi anlaması gerekmez mi? Doğu Akdeniz'deki, Suriye'deki mücadelemizi, her seferinde o mücadelede biz yalnız bırakanlar keşke anlasalar."

CHP'lilere seslenen Dağ, "Beydağ'ın meydanında kahvehanede oturan ve 'Ben dededen CHP'liyim' diyenler, 6-7 Ekim olayları yaşandığında 50 küsur kişinin ölümüne sebebiyet verenlerle ilgili soruşturmada sahip çıktıklarına, nerede durduklarına baksınlar. CHP sahip çıkarken aynı ittifaktaki İYİ Parti'den ses çıkmıyor. Bu farkı görsünler." ifadelerini kullandı.

Kongreye eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Kongrede mevcut ilçe başkanı Ogün Asil Aydoğdu yeniden başkanlığa getirildi.

AK Parti'li Hamza Dağ, Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu
AK Parti'li Hamza Dağ, Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu
AK Parti'li Hamza Dağ, Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu
AK Parti'li Hamza Dağ, Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

Hamza Dağ, AK Parti, Beydağ, Terör, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Hamza Dağ, Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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