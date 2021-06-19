AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Özellikle sağlık sistemi konusunda ülkemizi dünya çapında lider konuma taşıyacak olması açısından şehir hastanelerimiz çok önemlidir." dedi.

Samsun Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaaslan, Samsun'un sağlık kenti olma yolunda uzun yıllardır altyapısı bulunduğunu söyledi.

Samsun'un sağlık kenti kimliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bölgeye hizmet etmenin gereğini yerine getirdiğini vurgulayan Karaaslan şunları kaydetti:

"Samsun Şehir Hastanesi hem ülkemiz için hem de kentimiz için çok önemli bir projedir. Şehir hastanesinin temel altı çalışmaları belli bir seviyeye geldi, kısa zamanda temelini tamamlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne koyduğu vizyon ve iddia, özellikle sağlık sistemi konusunda ülkemizi dünya çapında lider konuma taşıyacak olması açısından şehir hastanelerimiz çok önemlidir."

Muhalefet partilerini eleştiren Karaaslan şöyle devam etti:

"Karşıt grupların sırf muhalefet olsun diye pandemi sürecinden önce şehir hastaneleriyle ilgili vatandaşın aklında soru işaretleri olması için birtakım çalışmaları olmuştu. Ne yazık ki hastanelerin büyüklükleriyle ilgili, gereksiz olduklarıyla ilgili birtakım söylemlerde bulunmuşlardı. Bunların ne kadar sığ söylemler olduğunu pandemi sürecinde görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar önemli bir vizyon ortaya koyduğunu bir kez daha gördük. Onun liderliğinde de şehirlerimiz bu tür hizmetlere en üst kalitede ulaşmaya devam ediyor."

Hastanenin 900 yataklı olacağını dile getiren Karaaslan, "İçinde onkolojiden kadın doğum ve çocuk hastanesine ilgili tüm bölüm ve alanların olacağı bir hastane olacak. Burası önemli bir kompleks hale geliyor. Dolayısıyla bu yatırımları çok önemsiyoruz. Hastanenin çalışmaları çok hızlı ilerliyor. İnşallah Samsun 2023'e gelmeden hastanemize kavuşmuş olacaktır." diye konuştu.

Karaaslan, Kovid-19 aşılama çalışmasında dünya rekorları kırıldığını belirterek, "Günlük 1,5 milyon aşıyı her geçen gün geçiyoruz. Samsun olarak da günlük 25 bin aşıya ulaştık. Bu, gerçekten çok önemlidir. Aşılama çalışmasında da müthiş ilerliyoruz. Bir dönem Samsun, Türkiye ortalaması üstünde hasta sayısına sahipti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ise Samsun, aşılama çalışmasında öncü şehir olarak çok hızlı şekilde sürece katkı vermektedir."