AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" kategorideki teröristin cezası belli oldu - Son Dakika

AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" kategorideki teröristin cezası belli oldu

AK Parti Meclis Üyesi ile yeğenini öldüren "gri" kategorideki teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 69 yıl 3 ay hapis cezası

Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme başkanı engel oldu

ERZURUM - Erzurum'da AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü 'kasten öldürmek' suçundan 'gri' kategoride yer alan Şevger kod adlı terörist ve örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanık hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında Şevger kod adlı teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, çeşitli suçlardan 69 yıl 3 ay hapis cezası ve 45 bin 900 TL adli para cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktuller Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları, avukatları ile soruşturma kapsamında yeni birleştirilen dosyanın tutuklu sanıkları Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya hazır bulundu.

Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Şevger kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ve Emrah Polat ile tutuksuz yargılanan Fesih Polat, Adil Bingöl, Pınar Özcan, Mehmet Sait Özcan duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada savunmasının yapılması istenen Şevger kod adlı Muhammed Fadullah Kamış örgüt propagandası yapmak isteyince mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Kararın verildiği dava da sanık Kamış "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu "Kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, ayrıca "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma", "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından toplamda 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 Türk Lirası adli parayla cezalandırıldı. Sanık Kamış, "Kamu malına zarar verme" ve "Silahlı tehdit" suçlarında ise beraat etti.

Ayrıca "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan sanık Mehmet Sait Özcan 2 yıl 1 ay, sanık Pınar Özcan 2 yıl 1 ay, sanık Adil Bingöl 3 yıl 1 ay 15 gün, sanık Burhanettin Şahin 'terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan sanık Emrah Polat 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl 2 ay, sanık Mehmet Kaya 'terör örgütüne üyelik' suçundan 5 yıl hapis ve 500 Türk Lirası adli para cezası verildi.

Sanık Mahmut Çimendağ hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesih Polat hakkında "Adam öldürmeye yardım etme" suçlarından beraat kararı verdi.

Duruşmada sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ'ın tahliyesine karar verildi.

Olayın geçmişi

Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulundu. Saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklandı.