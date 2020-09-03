Son dakika haberi | AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin 4 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi | AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin 4 tutuklama

Son dakika haberi... Erzurum'da, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Son dakika haberi | AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin 4 tutuklama, System.String[]

Erzurum'da, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayıyla ilgilerinin bulunduğunu belirlediği bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süren takip sonucunda Karayazı ilçesinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda B.Ş, F.P, A.B. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün Erzurum Adliyesine sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, soruşturma kapsamında yapılan araştırmaları ve elde edilen delillerde Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili terörist Fadullah Kamış'a bu olay sırasında yardım ettikleri, örgütün milis yapılanması içerisinde yer aldıkları ve terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi.

Olay

Karayazı ilçesinde 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmiş iki ayrı dosyada yargılamasına devam edilen olayın faili terörist Kamış'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Silahla tehdit", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Görevi yaptırmamak için direnmek", "Kamu malına zarar vermek", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 9 aydan 56 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin 4 tutuklama - Son Dakika

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