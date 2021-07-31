AK Parti'li Çelik'ten orman yangınında zarar gören alanlarda inceleme - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'deki orman yangınının kontrol altına alınmasının, kararların hızla alınıp sahada dirayetli şekilde uygulanmasıyla sağlandığını söyledi.

Çelik, beraberinde Vali Erdinç Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Osmaniye milletvekilleri ve diğer ilgililerle, 28 Temmuz'da merkeze bağlı Kazmaca köyünde başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan ve bugün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yaptı.

Yangın yönetim merkezini ziyaret eden Çelik, çalışmalarla ilgili Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Çelik, burada gazetecilere, Osmaniye'de üç gündür süren yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Soğutma çalışmalarına başlanacağını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Yangın 28 Temmuz'da öğleden sonra başlamıştı. Yangının başlamasıyla yangına müdahale arasındaki geçen süre 5 dakika. Orman Teşkilatımız birkaç dakika içerisinde tespit etmiş ve hemen yangına müdahale etmiş. Burada da kahramanca bir mücadele verildi. Sayın Valimizin erken, basiretli bir şekilde aldığı kararlar, milletvekillerimizin sahada gösterdiği gayretler, bakanlıklarımızın, bakan yardımcısı arkadaşlarımızın burada yürüttüğü faaliyetler, AFAD'ımızın, Kızılayımızın sahada olması bütün bu felakete karşı güçlü bir duruşun ortaya çıkmasını sağladı."

Çelik, Orman Teşkilatının büyük gayret ve fedakarlıkla yangına müdahale ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylerimizde zarar gören evlerimiz var, bunların hepsinin tespiti yapılmış durumda. Osmaniye'de tesellimiz herhangi bir can kaybımız yok Allah'a şükür ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinde can kayıplarımız var, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Orman Teşkilatımız şehitler veriyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada bütün arkadaşlarımızın tespiti, ilk andan itibaren Orman Teşkilatımızın hem büyük bir bilgiyle hem büyük bir fedakarlıkla, büyük bir gayretle bu yangına müdahale ettiği yönündedir. İnsanımızı ve evleri korumak için gösterdikleri gayret takdire şayandır."

"Burada çok büyük bir başarı söz konusu"

Çelik, sosyal medyada "Buradaki açık hava müzesi yanıyor, tarihi eserler, alanlar yanıyor" paylaşımları yapıldığını, bunların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek şunları ifade etti:

"Ben de biraz önce hem brifingde dinledim hem de Sayın Valimiz bilgi verdi. Aynı zamanda buradaki evleri, köyleri, insanımızı korumak için bu gayreti gösterirken, sosyal medyada 'Buradaki açık hava müzesi yanıyor, tarihi eserler, alanlar yanıyor' diye haberler çıkmıştı, onların da doğru olmadığını müşahede ettik. Yine teşkilatımız son derece gayretli bir şekilde o tarihi alanları da koruyacak tedbirleri eş zamanlı almış. Dolayısıyla burada çok büyük bir başarı söz konusu. Biraz evvel brifingde de gördük, yangın başlıyor bir müddet sonra poyrazla yangın kısa bir zaman içerisinde, dakikalar içerisinde yayılıyor. Arkasından tekrar ters bir rüzgar çıkıyor, bu sefer ters yöne doğru yayılıyor. Kozalaklar geniş bir alana, 1500 hektarlık alanın yanacağı kadar büyük bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Fakat gerek kullandıkları teknolojik imkanlar gerek bilgi birikimleri sayesinde Orman Teşkilatımız güçlü bir mücadeleyle şu an itibarıyla bu yangını kontrol altına almış durumda."

Çelik, yangın bölgesinde, herkesin görevi başında olduğunu, jandarma ve polisin de her türlü güvenliği almak ve provokasyonları önlemek adına sahada bulunduğunu vurgulayarak, "Burada büyük bir birlik ve dayanışma içerisinde, büyük bir kuvvetle bu mücadele veriliyor. Tabii, Bakan Yardımcımız da burada, bir gençlik kampı riske girince orası da boşaltıldı. Burada kararların hızlı bir şekilde alınması ve sahada dirayetli bir şekilde uygulanmasının neticesinde Allah'a şükürler olsun şu son geldiğimiz nokta itibarıyla yangın Osmaniye'de kontrol altına alınmıştır. Bütün Osmaniye'ye, bütün Cebelibereket'e geçmiş olsun diyorum, Allah beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.

"Yaraların sarılması konusunda daha hızlı ve etkili bir mücadele verilecektir"

Devletin, milletin devleti olduğunun altını çizen, bölgedeki muhtarlarla da görüştüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Muhtarlar da tek tek yönetici arkadaşlarımıza, kurumlarımıza teşekkür ettiler, yakından ilgilendiklerini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik, bu bölgeler de afet kapsamına alındı. Bu karardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kararla buradaki yaraların sarılması konusunda daha hızlı ve etkili bir mücadele verilecektir."

Çelik, bölgede soğutma çalışmalarına başlanacağı bilgisini vererek, "İnşallah hep beraber arkadaşlarımızla da sözleştik, yeşillendirme çalışmalarında da yine burada buluşacağız, hep beraber bu faaliyetleri yapacağız." diye konuştu.

Vatandaşın emrinde olduklarını, yaraları hep beraber saracaklarını anlatan Çelik, herkese geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ömer Çelik, açıklamasının ardından yangında evleri zarar görenleri ziyaret ederek, çocuklara oyuncak verdi. Çelik, yangın bölgesindeki incelemesi sonrasında Karatepe Kilim Kooperatifini de ziyaret etti.