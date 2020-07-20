AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inandıklarını belirtti.

AK Partili Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Netflix Turkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.