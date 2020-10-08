Son dakika haberi: AK Parti'li Veysel Eroğlu: Ergene tertemiz akacak - Son Dakika

EDİRNE'de temaslarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, derin deşarj yöntemiyle temizlenecek Ergene Nehri için eylem planına bugüne kadar 4,5 milyon lira harcandığını belirtti. Eroğlu, "Ergene eylem planı, dünyanın en büyük eylem planlarından biridir. Şu ana kadar 4,5 milyar TL para harcandı. Ergene tertemiz akacak. Yakında Cumhurbaşkanı'mız da Tekirdağ'da açılışını yapacaktır" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balkan Savaşı şehidi dedesi Topçu Er Hasanzade Mehmet Efendi'nin kabrini ziyaret etmek üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret eden

Eroğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle buluştu. Veysel Eroğlu, partililere yönelik konuşmasında, Ermenistan 'a karşı Yukarı Karabağ 'da mücadele veren Azerbaycan 'ın yanında olduklarının mesajını verdi. Eroğlu, konuşmasında ayrıca kendi döneminde Edirne'ye yapılan yatırımlara da değindi.'DEDEMİ ZİYARET İÇİN GELDİM'Edirne'ye 8 Ekim Balkan Harbi başlangıcı ve burada şehit düşen dedesinin Asker Hastanesi Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret etmek için geldiğini aktaran Eroğlu, "Edirne'miz acılarla dolu yıllar yaşadı. Burada Edirne'nin işgali çok büyük bir acıydı. Ancak bunda neler etkili oldu kısaca hatırlatmak istiyorum. O zaman hükümetler maalesef çok sık değişiyordu, istikrar yoktu. 1909 yılında Sultan Abdülhamid tahttan indirildi. Ondan önce 31 Mart Vakası ve Hareket Ordusu diye 'Çapulcu Ordusu' İstanbul 'a yürüdü. Neticede Sultan Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Neticede 8 Ekim 1912'de Birinci Balkan Harbi başlıyor. 1 yıl sonra da İkinci Balkan Harbi patlak verdi. Bu acıların benim için özel bir anlamı var. Dedem Topçu Er Hasanzade Mehmet, burada şehit düştü. Uzun yıllar bulamadık ama Osmanlı arşivlerinden Birinci Balkan Harbi'nde şehit düştüğünü tespit ettik. Buradaki şehitlerle alakalı dernekler dedemizin nerede yattığını buldular. Edirne Askeri Hastanesi Şehitliği'nde dedem yatıyor. Ben de Birinci Balkan Harbi'nin başlangıcının yıl dönümünde dedemi ziyaret etmek için geldim" dedi.'KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ ' Türkiye 'nin üzerinde çok oyun oynandığını söyleyen ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısına değinen Eroğlu, "Oyun oynayan bazı büyük devletler, Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırttı; ama neticede 2 devlet ama tek milletiz. Kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Dağlık Karabağ , öz Türk yurdudur. Ermenistan kaç yıldır orasını işgal etti ve hala da 'anlaşma' diyor. Ama hiçbir netice alınamadı. Ermeniler bu bölgeden çekildikleri zaman anlaşma olur. Kahraman Azerbaycan ordusu orada gerekli mücadeleyi veriyor. İnşallah oradan söküp atacaktır" diye konuştu.'ERGENE'YE ŞU ANA KADAR 4,5 MİLYAR TL HARCANDI'Trakya'da kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'ne değinen Veysel Eroğlu, devam eden eylem planında sona gelindiğini, suyun tertemiz akacağını söyledi. Eroğlu, "Ergene projesi de neredeyse bitti. Ergene'de bütün atık su arıtma projesini biz yaptık. Keşan Uzunköprü 'de muhteşem arıtma tesisleri var. Ergene'de 13 tane arıtma tesisi var. Organize sanayiler ve deniz deşarjı tamamlandı. Dolayısıyla Ergene'ye kirlilik gelmeyecek. Arıtılmış sular tamamen deşarj edilecek. Ergene eylem planı, dünyanın en büyük eylem planlarından birisidir. Şu ana kadar 4,5 milyar TL para harcandı. Ergene tertemiz akacak. Yakında Cumhurbaşkanı'mız da Tekirdağ'da açılışını yapacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Veysel Eroğlu'na Edirne'ye özgü talika hediye etti. Program, Eroğlu'nun AK Parti'nin yeni üyelerine parti rozetlerini takması ile sona erdi.