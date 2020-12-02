AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun edep ve nezaketten yoksun üslubuyla Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaretleri nefretle kınıyor, kendisini milletimize havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Yeşilyurt İş Geliştirme Merkezindeki (İŞGEM) işletme sahipleriyle bir araya gelerek, bir süre görüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinden dolayı işletme sahiplerinin talepleri doğrultusunda Yeşilyurt Belediyesi ile yaptıkları görüşme sonrasında kiralarda indirimine gidileceğini belirten Çalık, bölgenin ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin de yapılacağını bildirdi.

Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Türkiye için milli güvenlik sorunudur" şeklindeki sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu grup konuşmasında Cumhurbaşkanımıza karşı nezaket dışı, edep dışı, ahlak dışı, kirli ve hakaret edici bir dille saldırmıştır. Bu kirli dilin adı siyaset değildir. Siyaset temiz bir dille, temiz bir üslupla konuşmayı gerekli kılar. Kılıçdaroğlu'nun edep ve nezaketten yoksun üslubuyla Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaretleri nefretle kınıyor, kendisini milletimize havale ediyorum. En güzel cevabı milletimiz verecektir."

Çalık, bazı yayın organlarında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "suikast girişimi" haberlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandığını aktararak, "Tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bunları örtbas etmek adına suikast yalanına sarılmıştır. Bizim milletimiz feraset, fazilet sahibidir, cesaret sahibidir. Bu aziz millet CHP'nin yalanlarını da çok iyi görmektedir." ifadelerini kullandı.