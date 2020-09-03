Son dakika haberi: AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Deniz yatırımları değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, son yıllarda ilçeye çok büyük yatırımların kazandırıldığını belirtti.

Deniz, 2020 yılının Malazgirt için unutulmaz bir yıl olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye sahip çıktığını söyledi.

Bu sayede ilçeye çok önemli yatırımların kazandırıldığını aktaran Deniz, şöyle konuştu:

"Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanı önündeyiz. 4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla yaklaşık 2 bin 200 dönümlük Danişment Gazi Mahallesi'nde yer alan alanımız 'milli park alanı' ilan edildi. Tören alanın sol tarafında hipodrom alanı yapılacak. Geleneksel sporlar ve atlı okçuluğun yapılacağı alanlar oluşturulacak. Malazgirt- Ahlat çevre yolumuz trafiğe açıldı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurt binası yapılıyor. Yaklaşık 50 milyon liralık yatırım. 500 kişilik yurdumuz lüks otel statüsünde. İlçemize hayırlı olsun."