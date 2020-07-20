Son dakika haberi | AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ayasofya Camii için şükür duası etti - Son Dakika

Son dakika haberi | AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ayasofya Camii için şükür duası etti

Bir son dakika haberine göre AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasından dolayı Manisa'nın tarihi camilerinden Çesnigir Camisinde namaz kılıp şükür duası etti.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasından dolayı Manisa'nın tarihi camilerinden Çesnigir Camisinde namaz kılıp şükür duası etti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir." dedi.

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AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının ardından Çesnigir Camisinde namaz kılıp şükür duası etti. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gök, 1934 yılında, Ayasofya Camii'nin bir müze haline getirilmesinin ardından alınan kararın Müslüman alemini derinden üzdüğünü söyledi. Başkan Gök, "Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vakur duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed'in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık. Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya'da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız, şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii'ne artık abdest alarak gireceğiz" dedi.


"İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, herkesi kucaklamaya devam edecektir"


Tüm camiler gibi Ayasofya Camisi'nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı vatandaşlara sonuna kadar açık olacağını belirten Gök, "Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Cami gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir" diye konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ayasofya Camii için şükür duası etti - Son Dakika

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