Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi. Akkal, kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal idaresindeki 45 FM 056 plakalı otomobil ile kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 FM 478 plakalı araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, milletvekili Akkal ve diğer aracın sürücüsü yara almadan kazaya atlattı. - İZMİR

Milletvekili, Tamer Akkal, AK Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
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