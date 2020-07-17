Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi. Akkal, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal idaresindeki 45 FM 056 plakalı otomobil ile kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 FM 478 plakalı araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, milletvekili Akkal ve diğer aracın sürücüsü yara almadan kazaya atlattı. - İZMİR