Son dakika haberi: AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete, bayramda açılması planlanan Selimiye Meydanı'nı inceledi - Son Dakika
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Son dakika haberi: AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete, bayramda açılması planlanan Selimiye Meydanı'nı inceledi

27.04.2022 09:32
Son dakika haberi: AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete, bayramda açılması planlanan Selimiye Meydanı'nı inceledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete, bayramda yenilenen yüzüyle açılacak Selimiye Meydanı'nın Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete, bayramda yenilenen yüzüyle açılacak Selimiye Meydanı'nın Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Ete, İl Başkanı Belgin İba ile Selimiye Arastası'nı ziyaret etti, esnafın bayramını kutladı.

Daha sonra Selimiye Meydanı'nı gezen Ete, İba'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ete, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de gülen yüzler, güzel insanlar gördüğünü söyledi.

Esnafın meydan düzenlemesinden memnun olduğunu belirten Ete, "İl başkanımızın, bölge vekilimizin talepleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygun görmesiyle bakanlığımız marifetiyle gerçekleşen bu proje Edirne'mize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ete, Edirne'nin yıllardır bu projeyi beklediğini, İl Başkanı İba'nın girişimleriyle projenin kente kazandırıldığını dile getirdi.

Projenin, turizm açısından da çok değerli olacağını ifade eden Ete, şunları kaydetti:

"Burada tabii ki insanların bu proje nezdinde başka talepleri de var. Her ne kadar muhatap aslında farklı kurum ve kuruluşlarımız da olsa tabii ki insanlar 'yaparsa AK Parti yapar' diyor onun için doğal olarak il başkanımıza gelip ricada bulunuyorlar. Ben projenin Edirne'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten siyaset zor bir zanaattır. Samimiyetle yapılması lazım. Kalpleri fethetmek lazım. Burada da buna şahit olduk."

İl Başkanı Belgin İba da Selimiye Meydanı'ndaki çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

Meydanın planlanan şekilde bayramda açılacağını söyleyen İba, "Selimiye Meydanı'nı yerinde inceledik. Bayrama yetiştireceğiz müjdesi vermiştik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada bitmek üzere. Esnafımızla sohbet ettik. Onların bayramlarını kutladık. Şimdiden tüm Edirneli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Emre başkanımıza da bugün burada bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette AK Parti Edirne Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Çapoğlu ve il yöneticileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl ekim ayında başlanan "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindi.

Meydanın 72 bin metrekarelik proje alanının 25 bin metrekarelik alanına rulo çim serildi, çevre düzenlemesi yapıldı. Aydınlatma çalışmaları tamamlanan meydanda oturma alanları ve kafeler de yer alacak.

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Emre Ete, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AK Parti MKYK Üyesi Emre Ete, bayramda açılması planlanan Selimiye Meydanı'nı inceledi - Son Dakika


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