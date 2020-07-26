Son dakika haberi! AK Parti Reyhanlı Gençlik Kollarından üye seferberliği - Son Dakika

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları tarafından, yeni üye kayıtları ve üye listelerinin güncellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin partiye üye olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde her zaman etkin rol aldığını ifade eden Horoz, "Unutma Sen Yoksan Bir Kişi Eksiğiz" kampanyası kapsamında yeni üye kayıtlarının alındığını ve yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Horoz, partiye yeni üye olan gençlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.