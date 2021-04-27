Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır."
27.04.2021 18:23
Son dakika haberler... AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır."
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