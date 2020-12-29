AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi. (Musa Erdoğan/İHA)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 5 maç men cezası aldı

Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu

Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu

Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti