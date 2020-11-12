Son dakika haberi... AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın partisinin il kongresine katılacağı Tekirdağ'ın AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde kendisini karantinaya alan Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Tekirdağ'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti il kongresi öncesinde AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. Kongrede tek aday olan ve testi pozitif çıkan Mestan Özcan, kendisini evinde karantinaya aldı. Doktorların verdiği ilaçları kullanmaya başladığını söyleyen Özcan, "Sağlık durumum iyi kendimi evde karantinaya aldım. Doktorların verdiği ilaçları kullanıyorum. Kongre öncesinde bir talihsizlik oldu. Her şeyde bir hayır vardır" dedi. Tekirdağ'da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Köşdere'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.