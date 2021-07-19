Son dakika haberi! AK Parti Yunak İlçe Gençlik Kolları Başkanı trafik kazası geçirdi - Son Dakika

AK Parti Yunak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Telis, trafik kazasında yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Telis, 07 LPH 60 plakalı otomobiliyle, Akşehir Caddesi istikametinden Sanayi Sitesi istikametine seyrederken, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırınca, araç kontrolden çıkarak kaldırım kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
???????Araçta sıkışarak yaralanan Abdullah Telis, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Yunak Devlet Hastanesine sevk edilen Telis'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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