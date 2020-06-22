AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her gün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktık. 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen Belediye Başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İzmir'in marka şehirlerden biri olduğunu, hükümetin İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yaptığını bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini, bunun yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: