Son dakika haberi: AK Partili İbrahim Aydemir: "13 kişinin katilleri arasında bu işe sessiz kalanlar da var" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının katilleri arasında, bu işe sessiz kalanların, "PKK" adını söylemekten imtina edenlerin de olduğunu kaydetti.

Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gara'da 13 Türk vatandaşının katledilmesiyle ilgili suçlayanların bulunduğunu söyledi.

"13 kişinin katilleri arasında bu işe sessiz kalanlar da var. 'PKK' adını söylemekten imtina edenler var.' diyen Aydemir, "Bir basın toplantısı, sosyal medya paylaşımı düşünün ki 'Terör nereden gelirse gelsin' diye başlıyor." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Gara'da 13 kişiyi, terör örgütü PKK'nın katlettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adını niye koymuyorsun, 'nereden gelirse gelsin' ne demek? Bunu, Kemal Kılıçdaroğlu söylemiştir. Onun bu söyleminden dolayı HDP'liler de şımarıklığı ayyuka çıkarmışlar. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin, birliğinin, bütünlüğünün teminatıdır. Şehitleri en aziz tutan, şehit ailelerini başımınız üstünde tutan liderdir. Cumhurbaşkanımıza bu neviden yönelme müfteriliktir, edepsizliktir, terbiyesizliktir. Bize oy versin, vermesin insansa mübarektir diyoruz. İnsanın dışındaki varlıklara dahi bereket yayan olgu diye yaklaşıyoruz. Böyle bir yaklaşımın sahiplerine, bu neviden ucuz, bayağı, pespaye suçlamaları reddediyoruz. Bu suçlamayı kendilerine iade ediyoruz. 13 insanın katlinde bunların parmağı vardır, bunlar o işin ortağıdır. Eğer halen daha 'HDP üzülmesin, meyus duruma düşmesin' diye düşünenler varsa-ki var, açıklamalarından görüyoruz- bu katliamın şerikleridir bunlar."