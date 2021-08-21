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Son dakika haberi! AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu - Son Dakika

Son dakika haberi! AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu

21.08.2021 12:41
Son dakika haberi! AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu, System.String[]

Son dakika politika haberi: AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde temaslarda bulundu. Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine AK Parti iktidarında yapılan yatırımları inceleyerek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "AK Parti deyince aklımıza hizmet geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hizmet üretiyor, eser üretiyor. Yollara baktığımız zaman AK Parti'nin eserini görüyoruz. Erkenek Tüneli'ne baktığımız zaman AK Parti'nin hizmetini görüyoruz. Hastanelere gittiğimizde AK Parti'nin eserini görüyoruz. Önümüzdeki aylarda Doğanşehir'deki hastanemizi de hizmete alacağız. Sulamalara ve barajlara baktığımızda da AK Parti'nin hizmetini görüyoruz. AK Parti'den önce bunlar niye yoktu diye kendimize soruyoruz. Bir çok sorunu Türkiye'de nasıl AK Parti çözüyorsa Malatya'da Doğanşehir'de, bir çok ilçemizde sorunların çözüm adresi AK Parti" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bu millete ne söz vermişse yerine getiriyor"

Türkiye'de kumpas kurup, ekonomik yönden terör uygulamaya çalışanlar üzerinden siyaset yapıldığını ifade eden Milletvekili Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden, onun karşıtlığı üzerinden, Türkiye'ye kumpas kuranlar oyunlar oynayanlar, ekonomik terör uygulamaya çalışanlar, acılar üzerinden siyaset yapanların Türkiye'de hizmet üretmek ve eser üretmek gibi bir dertleri olmadığını biliyoruz. AK Parti olarak bizim için Erkenek önemli Erkenek'in, gelişmesi, değişmesi, dönüşmesi önemli. Doğanşehir'in gelişmesi demek, Malatya'nın gelişmesi demek. Esasında Türkiye'nin gelişmesi demektir. Biz buraya geldiğimizde okul sorunu var. diyorlardı. Eski okulları yıktık yenilerini yapıyoruz, ihalesi çok yakında bitecek çok güzel bir okulumuzu Erkenek'e kazandırmış olacağız. Erkenek'e bir saha lazımdı. Bugün onun sözünü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki buraya gençlik merkezi de yapalım. Erkenek'in gençlerini sokaklardan kurtarıp iş, AŞ anlamında hem kültürel anlamda hem de sosyal anlamda buraya yeni projeler yapalım. Yeteri kadar çalışacak gencimiz varsa biz buraya tekstilkent de yapabiliriz. Erkenek tarım beldesi dolayısıyla su önemli, baraj noktasında yapılmaz diyenlere biz cevabımızı verdik. Teknik olarak sıkıntılar çıktı ama talimatları verdik. Çözüm olarak karar verecekler, karar verdikten sonra biz oraya çözümü uygulayıp inşallah 2022'nin sonunda da bitirmek istiyoruz ve millete suyu vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu millete ne söz vermişse yerine getiriyor. Bizler de o sözü yerine getiririz" şeklinde konuştu.

"Doğanşehirli gençlere gençlik merkezi ve olimpik havuz yapacağız"

Doğanşehir Kapalı Spor Salonu'nun da incelemelerde bulunan Tüfenkci, " Özellikle 2014-2015 seçimlerinde Doğanşehir ziyaretlerimizde gençlerimizin bizden önemli bir talebi vardı. Saha ve spor salonu istiyorlardı. AK Parti olarak verdiğimiz sözü yerine getirdik. Söz vermiştik, o sözün gerçekleştiğini görmek bizi mutlu etti. Özellikle hem saha hem de kapalı spor salonu, aynı zamanda portatif yüzme havuzu ile gençlerimiz eğitiliyor. Gençlik Doğanşehir için önemli. Gençlik merkezinin de buraya yapacağız. Onun da ihalesini kısa zaman içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Burası bir kompleks olacak çevre düzenlemesi ile beraber. İnşallah buradan yetişecek gençlerimiz veya sporcularımız Türkiye çapında önemli başarılara imza atarlar" ifadelerini kullandı.

" Doğanşehirimize millet bahçesi kazandırıyoruz"

Doğanşehir'e yapılan millet bahçesinde konuşan Tüfenkci, "Doğanşehirimiz bir yandan tarım ilçesi bir yandan yeni yeni sanayileşen bir ilçemiz ama aynı zamanda turizm ilçemizde baktığımız zaman turizm potansiyeli olan Sürgü'sü ile Polat'lıyı gezip görülecek, vakit geçirilecek önemli merkezlerimizden birisi 66 dönüm içerisinde Başkanımızın başlattığı millet bahçesi projesi Doğanşehir'imiz için önemli bir kazanım. Böyle bir çalışma basit gibi görülebilir ama kolay değil yıllarca atıl vaziyette duran 66 bin metre kare dönümlük dönümlük bir alanı Doğanşehir'e kazandırmak ve Doğanşehirlilerin gelip rahatlıkla yürüyeceği sporlarını yapacağı ücretsiz millet kıraathanesinde çayını içeceği ve kitabını okuyacağı rahat nefes alacağı bir ortam. Doğanşehirlilere hayırlı olsun. Biz Doğanşehir'in gelişimi noktasındaki çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberi! AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu
Son dakika haberi! AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu
Son dakika haberi! AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu

Milletvekili, Doğanşehir, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu - Son Dakika


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