Son dakika haberi! Akademisyen kardeşlerden Bahçeli'ye 23'üncü yıl hediyesi - Son Dakika

Son dakika haberi! Akademisyen kardeşlerden Bahçeli'ye 23'üncü yıl hediyesi

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de yaşayan akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, genel başkan seçilişinin 23'üncü yıl dönümü için özel kitap hazırladı.

İZMİR'de yaşayan akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, genel başkan seçilişinin 23'üncü yıl dönümü için özel kitap hazırladı.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, 'Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli' adlı kitapta, Devlet Bahçeli'nin Türk halkı ile olan iletişimini, toplumsal vicdan modeli ile anlattı. Devlet Bahçeli'nin 23 yıllık genel başkanlığının dönüm noktalarını, halk ile kurduğu iletişim bağlamında irdeleyen Gültekin kardeşler, özgün bir siyasal iletişim modeli sundu. Kitapta; koronavirüs ile mücadele sürecinde, Devlet Bahçeli'nin gösterdiği liderlik de ayrıntılı olarak değerlendirildi. Kitabı, Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 6 Temmuz 1997'nin 23'üncü yıl dönümü için özel olarak hazırlayan Gültekin kardeşler, daha önce de Devlet Bahçeli'nin siyasal liderliğini anlatan; 1'i İngilizce olmak üzere, 4 kitap hazırladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın takdim yazısını hazırladığı kitap, 3 bölüm ve 300 sayfadan oluşuyor.

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Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Akademisyen kardeşlerden Bahçeli'ye 23'üncü yıl hediyesi - Son Dakika
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