Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

25.06.2022 23:45
Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan Ahmet S. yönetimindeki 52 DA 835 plakalı Ordu Üniversitesine ait midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere sevk edilen 2'si ağır 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, gazetecilere, çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakülteleri dekanlarının, Ordu Üniversitesindeki program vesilesiyle dün kente geldiğini söyledi.

Katılımcılar için bugün de Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'na gezi organize edildiğini belirten Sonel, bölgeye 2 kilometre kala aracın teknik bir sebeple freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Sonel, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

Vali Sonel, yaralıları ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yaralıları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve bazı ilçe belediye başkanları ile Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vali Sonel, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur tarafından bilgilendirilen Vali Sonel, bazı yaralılarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diğer taraftan kazada yaşamını yitiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yolu ile memleketi Aksaray'a gönderildi.

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Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı Bakan Varank, Ordu'da (2) Bakan Varank, Ordu'da (2)
Kaynak: AA

Gölköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

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