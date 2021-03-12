Son dakika haberi! Akar: "ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." - Son Dakika

Son dakika haberi! Akar: "ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum."
12.03.2021 17:43
Son dakika gündem haberine göre Akar: "ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
Akar: "ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum."
Türkiye, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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