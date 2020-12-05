Son dakika haberi... Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde...

Son dakika haberi: Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı.

Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı

Azerbaycan, Karabağ, Vatan, İcra, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde... - Son Dakika

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