Son dakika haberi... Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde... - Son Dakika

Son dakika haberi... Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde...
05.12.2020 14:01
Son dakika haberi: Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı.
Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı
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