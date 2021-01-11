Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı
11.01.2021 16:02
Son dakika gündem haberine göre Birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısından görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve...
Birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısından görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
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