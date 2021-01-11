Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı - Son Dakika

Birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısından görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.