Son dakika haberi | Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme...
Bir son dakika haberine göre Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz"
Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz"
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:41 - Kaynak: AA
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